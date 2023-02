Thannhausen

Abschied im Stadlerstift: Von den Senioren zu den Babys

Anita Kugelmann war seit November 2003 im Stadlerstift in Thannhausen tätig, davon lange Jahre als Einrichtungsleiterin. Ende Januar 2023 wurde sie verabschiedet.

Zum Schluss kamen ihr dann doch die Tränen. Ein Moment der Rührung bei der Abschiedsfeier von ihrem langjährigen Arbeitsplatz. Anita Kugelmann war lange Jahre mit Leib und Seele Einrichtungsleiterin im Stadlerstift Thannhausen, einem der vier Altenheime unter dem Dach des Landkreises Günzburg. Nach der Einarbeitung ihres Nachfolgers Florian Müller verließ sie das Stadlerstift Ende Januar. Ihr Ausscheiden hatte sie lange im Voraus geplant. Sie ist jetzt 62 Jahre alt, "und ich wollte meine Enkelkinder aufwachsen sehen, solange ich noch fit bin", erklärt sie ihre Entscheidung.

