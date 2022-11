Adventskalender der Rotarier ist ab 10. November erhältlich

Warum sich die Auslieferung der Adventskalender des Thannhauser Rotary-Clubs dieses Jahr verzögert.

"Gewinnen und Gutes tun": Unter diesem Motto steht bekanntlich die Adventskalender-Aktion des Rotary-Clubs Schwäbischer Barockwinkel in Thannhausen. Ein Teil des Erlöses kommt auch der Kartei der Not, dem Hilfswerk unserer Zeitung, zugute. Wie Organisator Peter Vohle aktuell mitteilt, verzögert sich aber die Auslieferung der Kalender. So können die Kalender erst ab Donnerstag, 10. November, erworben werden.

Wie Vohle weiter erklärt, habe sich die Auslieferung der Adventskalender "durch einen erhöhten Krankenstand in der Druckerei verzögert". Ab Donnerstag, 10. November, seien die Kalender dann in folgenden Geschäften zu bekommen: Buchhandlung Lesehexe, Raiffeisenbank und Lottogeschäft Weiss in Thannhausen sowie Profi-Bra und Mode Wiedemann in Krumbach.

Der Kalender kostet fünf Euro und beinhalte, so Vohle, wieder "über 135 wertvolle und interessante Preise".

Peter Vohle aus Thannhausen organisiert seit 2015 die Rotary-Adventskalender-Aktion. Foto: Sammlung Vohle

Darunter sind ein Zehn-Gramm-Goldbarren, Reisegutscheine, ein Golf-Schnupperkurs sowie eine dreitägige Reise in eines der schönsten Hotels in Prag. Der Erlös aus dieser Adventskalender-Aktion wird auch in diesem Jahr dem Kinderschutzbund Thannhausen, dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach und der Kartei der Not, dem Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatausgaben, zukommen. (pb)

