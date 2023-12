Adventskonzert verzaubert in der Thannhauser Christuskirche

Plus Der Sängerbund Thannhausen begeistert das Publikum mit einem besinnlichen Adventskonzert.

Im Rahmen seiner 130-Jahrfeier gab der Sängerbund Thannhausen in der sehr gut besetzten evangelischen Christuskirche ein bezauberndes und besinnliches Adventskonzert. Aufgelockert wurde die Veranstaltung durch gesangliche Beigaben des Musik-Teams der evangelischen Kirchengemeinde. Mit der gediegenen Volksweise "Advent du stille Zeit" eröffneten die knapp zwei Dutzend Sängerinnen und Sänger unter Leitung von Bernhard Miller, ehe Vorsitzender Franz Ries die zahlreichen Besucher begrüßte. „Es naht ein Licht“, bedächtig und ruhig vorgetragen, ganz anders dann, vom gleichen Komponisten, das frische und lebendige „Advent ist ein Leuchten“, das dennoch andächtig bei den Zuhörern ankam. Man hörte die Hoffnung vom ewigen Licht, die Botschaft der Heiligen Nacht. Olga Miller am E-Piano hat hier den Gesang dezent begleitet.

Das von Georg Bestler dargebrachte Gedicht „Stille Zeit, wo gehst du hin“ lockerte den Chorgesang mit adventlichen Gedanken auf. Was man nicht vermuten würde, die vom Chor frisch und fröhlich gesungene Weise „Still, still“ stammt aus der Feder des unvergessenen Udo Jürgens. Ein „Advent-Jodler“, gesummt und gejodelt und dezent gesungen wurde vom E-Piano angenehm spürbar geführt und endete mit lieblichem Finale.