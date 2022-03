Thannhausen

12:00 Uhr

Als in Thannhausen der Ruf "Thannhusia milau" erklang

Plus So wurde einst in Thannhausen Fasching gefeiert. Das Finale unserer Leserbilder-Aktion zur "Fünften Jahreszeit" kann sich sehen lassen.

Von Gertrud Zimmermann-Wejda

Fasching - was kann er mit Blick auf die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine in diesen Tagen bedeuten? Ein Blick in die Geschichte, vor allem in die Zeit unmittelbar vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg, zeigt, dass sich Menschen auch in der heimischen Region oft dieser Frage stellen mussten. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund blickt Gertrud Zimmermann-Wejda in ihrem Beitrag auf die wechselvolle Geschichte des Thannhauser Faschings zurück.

