Alufelgen und Räder werden entwendet

Ein Dieb nutzte offenbar einen weißen Mercedes Sprinter, um Felgen und Räder zu stehlen. Die Polizeiinspektion Krumbach bittet um Hinweise.

Der Inhaber einer Kfz-Werkstatt aus der Thannhauser Bahnhofstraße teilte am Dienstag der Polizei mit, dass ein unbekannter Täter am selbigen Tag gegen 11.20 Uhr mehrere Alufelgen sowie Kompletträder vom Hof entwendet hat. Der Täter fuhr laut Videoaufzeichnung mit einem weißen Mercedes Sprinter in den Hof der Werkstatt und lud die Felgen und Räder laut Bericht der Polizei in das Fahrzeug. Zeugen, die Angaben zu diesem Diebstahl machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Krumbach (08282/9050) zu melden. (AZ)