Ape von Thannhauser Firmengelände entwendet

Ein Dieb hat mit seiner Ape, einem kleinen dreirädrigen Fahrzeug, eine andere Ape in Thannhausen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde auf einem frei zugänglichen Firmengelände in der Thannhauser Mittelriedstraße zwischen 2 Uhr und 3 Uhr eine sogenannte Ape in der Farbe Blau entwendet. Hierbei handelt es sich um ein dreirädriges Transportfahrzeug. Der unbekannte Täter schleppte diese laut einem Zeugen mittels einer weiteren Ape fort. Dem Geschädigten entstand ein Schaden von etwa 4200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08282/9050 an die Polizeiinspektion Krumbach zu wenden. (AZ)