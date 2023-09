Arbeitsunfall in Bäckerei: Unterarm in Semmelmaschine eingeklemmt

Zwei Mitarbeiterinnen einer Thannhauser Bäckerei sind an einer Semmelmaschine tätig. Dann kommt es zu einem Arbeitsunfall.

Am Freitagvormittag hat sich in einer Bäckerei in Thannhausen ein Betriebsunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, reinigte eine Mitarbeiterin eine Semmelmaschine. Zeitgleich begann eine Kollegin ebenfalls mit der Reinigung dieser Maschine. Dies bekam die andere jedoch nicht mit. Als sich die Maschine in Gang setzte, wurde der Unterarm der Kollegin in der Maschine eingeklemmt und erlitt Quetschungen am Unterarm und am Ellenbogen. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in die Handchirurgie nach Augsburg eingeliefert. (AZ)