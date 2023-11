Heimatverein hilft bei Forschungsprojekt über Christoph-von-Schmid

Johanna Wurm promoviert an der Universität Augsburg und erforscht unter anderem Christoph von Schmids Thannhauser Vergangenheit.

Der Leiter der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg, Dr. Karl-Georg Pfändtner, und der Thannhauser Heimatvereinsvorsitzende Manfred Göttner freuen sich, dass Johanna Wurm derzeit über Christoph-von-Schmid forscht und darüber ihre Doktorarbeit schreibt. Wurm hat Geschichte in Augsburg und Regensburg studiert und Kunstgeschichte in Augsburg. Bereits in der Masterarbeit in Kunstgeschichte drehte es sich um die Bilder zu Schmids Erzählung „Rosa von Tannenburg.“ Derzeit promoviert sie an der Universität Augsburg und arbeitet unter anderem an der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. Von 2019 bis 2022 war sie am Projekt „Prax&Peciunia“ zur Erforschung der Deckenmalereien in ehemaligen Augsburger Bürgerhäusern beteiligt. Seit 2021 arbeitet Frau Wurm an ihrer Dissertation über die Illustrationen zu Christoph-von-Schmids Erzählungen.

Für das Weiterkommen in ihren Forschungen war Wurm nun im Heimatmuseum in Thannhausen und hat über die Zeit Christoph-von-Schmid in seiner Thannhauser Zeit und dessen Schüler Wilhelm Bauberger mit dem Heimatvereinsvorsitzenden Göttner in den Archiven geforscht. Weiter besuchten beide auch den profunden Kenner von Christoph-von-Schmid Prälat Ludwig Gschwind im Pfarrhof in Mindelzell.

Im Zuge ihrer Recherchen ist Johanna Wurm darauf gestoßen, dass Schmid viele seiner kleineren Erzählungen zuerst in Taschenkalendern des Augsburger Verlags Rollwagen veröffentlicht hat. Dieser Aspekt seines Schaffens war völlig in Vergessenheit geraten, da Kalender naturgemäß nur ein Jahr lang aktuell bleiben. Die kleinen Büchlein enthalten nicht nur filigrane Illustrationen, sondern sie helfen auch, Schmids Werk besser zu verstehen. Als Kalendergeschichten haben sie einen historischen Kontext, und waren als Kleinkunst konzipiert, die für sich allein stehen sollte. Das ist in den späteren Sammelbänden verloren gegangen. Als Schmid Mitte der 1850er Jahre starb, übernahmen es Albert Werfer, und dann Wilhelm Bauberger für Rollwagens Kalender Geschichten zu verfassen.

Ganz allgemein war Wurm neugierig, Schmids Wirkungsstätten auch Thannhausen einmal selbst zu besuchen. Seit sie daran arbeitet, die Serie zu rekonstruieren, war Wurm schon in verschiedensten Museen und Archiven auf Rollwagen-Kalender gestoßen. Tatsächlich wurden wir auch im Heimatmuseum Thannhausen fündig, das ein Exemplar von 1837 mit der Erzählung "Die rothen Kreuzer" besitzt (später als "Die Kupfermünzen und Goldstücke" erschienen). Da Thannhausen auch Heimatort des Kalenderautors Bauberger war, hatte sie auch bei ihm auf neue Erkenntnisse gehofft, doch scheint sein schriftlicher Nachlass nicht erhalten zu sein.

Trotz ihrer Bemühungen ist es Johanna Wurm bisher nicht gelungen, alle Jahrgänge von Rollwagens Kalender aufzuspüren. Unter anderem fehlt noch eine bisher unbekannte Erzählung Schmids namens „Das Eichhörnchen“. Für Hinweise ist Wurm deshalb sehr dankbar; vielleicht schlummert der eine oder andere Kalender ja noch in einer privaten Sammlung oder einem Museum. (AZ)