Nach Hundebiss: Besitzer klagt wegen Leinenzwang

Plus Weil er seine beiden Hunde immer wieder im Stadtgebiet Thannhausen frei umherlaufen ließ, verordnete die Stadt Leinenzwang. Dagegen ging der Hundebesitzer vor.

Weil er die verordneten Maßnahmen nicht akzeptieren wollte, hat ein Hundebesitzer aus dem Kreis Günzburg gegen die Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen geklagt. Dabei ging es um eine Anordnung zum Leinenzwang für seine beiden Haustiere. Vor Gericht wurde entschieden, ob die beiden großen Hunde weiterhin innerorts an der Leine bleiben müssen.

Wie das Ordnungsamt der Stadt Thannhausen auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, gab es bereits mehrere Meldungen von Thannhauser Bürgerinnen und Bürgern, dass der Kläger seine Hunde im Stadtgebiet frei umherlaufen habe lassen. Dies geschah offenbar im Gebiet der Sudetenland-, Riedhof- und Edelstetter Straße. Die beiden großen Tiere – ein Collie-Appenzeller-Mischling und ein Labrador-Mischling – hätten den Bürgerinnen und Bürgern offenbar Angst eingeflößt – auch wenn es sich dabei nicht um Kampfhunde handelt. Mit einem der Hunde habe es allerdings vor einigen Monaten einen Beißvorfall gegeben.