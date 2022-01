Ausparkunfall: Frau fährt Auto in Thannhausen an

Eine Frau möchte in Thannhausen ausparken und beschädigt ein anderes Auto mit ihrer Anhängerkupplung.

Am Donnerstagabend gegen 19 Uhr hat eine Frau in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen ein anderes Auto gestreift. Die 36-Jährige wollte rückwärts ausparken und streifte ein anderes Auto mit ihrer Anhängerkupplung.

Sie verursachte dabei laut Polizeiinspektion Krumbach einen Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. (AZ)