Auto in der Nähe des Kindergartens in Thannhausen angefahren und geflohen

Ein Unbekannter hat in Thannhausen in der Sudetenlandstraße ein Auto angefahren und ist danach einfach weitergefahren. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag ist im Zeitraum von 12.30 bis 18.15 Uhr in Thannhausen in der Sudetenlandstraße auf Höhe des Kindergartens Arche Noah ein geparkter Pkw der Marke Volvo durch eine bislang unbekannte Person im Bereich der rechten Fahrzeugfront angefahren worden. Der Verursacher verließ laut Polizeibericht daraufhin den Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)