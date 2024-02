Auto in Thannhausen kurz nicht abgesperrt, iPhone ist weg

In Thannhausen wird aus einem Auto auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ein iPhone gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Mittwoch in der Zeit von 17.25 Uhr bis 17.35 Uhr wurde aus einem Pkw in Thannhausen ein iPhone im Wert von 900 Euro entwendet. Der Pkw stand zur Tatzeit unversperrt auf einem Verbrauchermarkt in der Edm.-Zimmermann-Straße, teilte die Polizei mit. Als die 56-jährige Geschädigte zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie das Fehlen ihres Handys und, dass sie den Pkw nicht abgeschlossen hatte. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 08282/9050 mit der PI Krumbach in Verbindung zu setzen. (AZ)-