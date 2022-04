Auto rammt in Thannhausen ein Verkehrsschild

Ein Autofahrer hat in Thannhausen ein Schild übersehen. Bei dem Unfall entsteht ein Sachschaden in Höhe von 1200 Euro.

Am Freitagvormittag wollte ein 39-jähriger Pkw-Fahrer in Thannhausen aus dem Mittelriedweg in die Edelstetter Straße einfahren. Vermutlich aus Unachtsamkeit hat er laut Polizei an einer Querungshilfe ein Verkehrszeichen übersehen und ist mit seinem Pkw gegen das Schild gefahren. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1200 Euro. (AZ)