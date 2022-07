Auto wird auf Supermarktparkplatz in Thannhausen zerkratzt

Ein geparktes Auto in der Rudolf-Diesel-Straße in Thannhausen ist durch einen unbekannten Täter oder eine Täterin beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein geparktes Auto ist am Donnerstagvormittag in der Rudolf-Diesel-Straße auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Fahrerseite durch einen bislang unbekannten Täter oder eine unbekannte Täterin beschädigt worden. Das berichtet die Polizei Krumbach.

Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung

Hierbei entstanden über die Fahrzeugseite Kratzer. Es handelte sich um einen Pkw Suzuki. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Zeugen und Zeuginnen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)