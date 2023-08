Autobesitzer wird beleidigt und der Wagen kriegt Tritte ab

Gehörige Wut dürfte im Spiel gewesen sein bei einem nächtlichen Vorfall in Thannhausen. Opfer dieser Wut zweier Personen wurden ein Mann und sein Auto.

Unschön verlief eine Streitigkeit am vergangenen Montag in Thannhausen, zu der die Polizei Zeugen sucht: Wie die Polizei berichtet, gerieten gegen 0.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Thannhausen drei Personen in Streit. Dabei beleidigte eine 46-jährige Frau einen 45-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf traten die Frau und ihr 57-jähriger Begleiter gegen den Pkw des Geschädigten. Dadurch wurde das Fahrzeug leicht beschädigt. Die Polizeiinspektion Krumbach hat ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung eingeleitet. Wer Hinweise dazu geben kann, kann sich unter Telefon 08282/9050 an die Polizei wenden. (AZ)