Autofahrer entfernt sich in Thannhausen vom Unfallort

Ein Mann fährt in Thannhausen gegen die Fassade der Tankstelle. Zunächst entfernt er sich vom Unfallort.

Am Dienstag gegen 21.45 Uhr bekam die Polizei Krumbach von einer Mitarbeiterin einer Tankstelle in der Carl-Zeiss-Straße in Thannhausen die Mitteilung, dass ein männlicher Pkw-Fahrer dort mit seinem Pkw gegen die Fassade der Tankstelle gefahren ist und sich dann vom Unfallort entfernt hat. Da dieser kurz zuvor etwas bei der Mitarbeiterin gekauft hatte, habe sie bemerkt, dass er stark alkoholisiert war. Mithilfe von Zeugen trafen die hinzugerufenen Beamten der Polizei Krumbach den Mann vor seiner Wohnanschrift an. Auf Ansprache gab er zu, mit seinem Pkw am Unfallort gewesen zu sein. Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ordneten die Beamten eine Blutentnahme bei dem 44-Jährigen an. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro, teilte die Polizei mit. (AZ)