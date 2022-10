Autofahrer fährt Elfjährige in Thannhausen an

Ein Mädchen istin Thannhausen auf dem Fahrrad unterwegs und wird von einem Auto angefahren. Zunächst sagt sie, sie sei nicht verletzt, hat dann aber doch Schmerzen.

Ein Autofahrer hat am späten Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr ein elfjähriges Mädchen in der Frühmeßstraße in Thannhausen angefahren. Der 24-Jährige kam aus der Wiesenthalstraße und wollte in die Frühmeßstraße einbiegen, als er mit dem Mädchen, das auf dem Fahrrad unterwegs war, zusammenstieß. Die Elfjährige sagte zunächst, sie sei nicht verletzt, der Mann fuhr weiter. Erst im Nachhinein meldete die Mutter des Kindes den Verkehrsunfall bei der Polizeiinspektion Krumbach, da die Tochter über Schmerzen klagte. Die Polizei ermittelte den Fahrer nach eigenen Angaben im Nachhinein. (AZ)