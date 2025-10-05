Autofahrer hält zu wenig Seitenabstand zum Fahrrad: 84-Jährige stürzt

Eine 84-jährige Fahrradfahrerin ist am Freitag um 11.10 Uhr auf der Edmund-Zimmermann-Straße in südlicher Fahrtrichtung unterwegs gewesen. Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer streifte die Frau, da er laut Polizei den Seitenabstand zum Fahrrad nicht einhielt. Die Fahrradfahrerin kam deshalb zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde mittels eines Rettungswagens in eine Klinik gebracht. Der Gesamtsachschaden befindet sich im mittleren dreistelligen Bereich. (AZ)

