Autofahrer übersieht anderen Wagen beim Einfahren in Kreisverkehr

Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr in der Ursberger Straße ist es am Freitagabend gekommen. Ein 53-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Ursberger Straße in westlicher Richtung. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah er nach Angaben der Polizei Krumbach einen im Kreisverkehr befindlichen Pkw. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 5500 Euro. (AZ)

