Autofahrerin rast vor der Polizei davon

Am Sonntagmorgen gegen 4.10 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei in der Bahnhofstraße in Thannhausen eine 49-jährige Autofahrerin einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Polizei zufolge befolgte diese das Anhaltesignal nicht, sondern beschleunigte deutlich und fuhr mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Münsterhausen weiter. Schließlich konnte sie nach weiteren Verkehrsverstößen im Bereich Burtenbach angehalten werden. Da der Anfangsverdacht einer Straftat, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen, vorliegt, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein der 49-Jährigen sichergestellt. (AZ)

