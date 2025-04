Autofahrerin stößt mit Radler zusammen: Lag es an baulicher Situation?

In der Bgm.-Raab-Straße hat sich am Mittwoch gegen 19.45 Uhr ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden in Höhe von rund 5000 Euro ereignet. Zur Unfallzeit befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad den Parkplatz eines Anwesens in der Bgm.-Raab-Straße und wollte von dort die Rudolf-Diesel-Straße, in Richtung eines dortigen Verbrauchermarktes, überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 47-Jährige mit ihrem Pkw die Rudolf-Diesel-Straße in östlicher Richtung. Der 18-Jährige missachtete laut Polizei den Vorrang des Pkw, die Autofahrerin konnte den Radler aufgrund der dortigen, baulichen Gegebenheiten erst spät erkennen. Der Radfahrer wurde vom Pkw erfasst und über die Motorhaube geschleudert. Der 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. (AZ)

