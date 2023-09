Autofahrerin übersieht Radfahrer in Thannhausen

Verletzt worden ist ein Radfahrer, der am Sonntagabend in Thannhausen auf der B300 unterwegs war. Ein Auto erfasste den Mann, der keinen Helm trug.

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr kam es in der Einmündung der Straße „Im Krautgarten“ zur B 300 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen Radfahrer und einer 57-jährigen Autofahrerin. Die Autofahrerin, welche aus der untergeordneten Straße „Im Krautgarten“ kam, missachtete nach Angaben der Polizei die Vorfahrt des Radfahrers, welcher den Radweg entlang der B 300 queren wollte.

So erfasste der Pkw den Fahrradfahrer frontal, wodurch dieser auf der Windschutzscheibe aufschlug und sich unter anderem ein Schleudertrauma zuzog, da er keinen Helm trug, so die Polizei. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein nahes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Gegen die Fahrzeugführerin ermitteln die Beamten wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. (AZ)