Badeunfall in Thannhausen endet tödlich: So lief der tragische Einsatz ab

Plus Eine 77-Jährige schwimmt im Badebereich an der Wakeboardanlage in Thannhausen. Sie wird bewusstlos, andere Gäste tragen die Frau aus dem Wasser. Wie kam es zum Unfall?

Es ist nicht der erste Badeunfall in diesem Jahr im Landkreis Günzburg, doch der bisher tragischste. Eine 77-jährige Frau ist am Montagnachmittag nach einem Badeunfall an einem See in Thannhausen gestorben. Sie wurde im Wasser bewusstlos, später vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Günzburg gebracht.

Einen Tag später ist die traurige Nachricht offiziell. Die Frau hat nicht überlebt. Sie starb an den Folgen des Unfalls. Gegen 16 Uhr war die 77-Jährige wohl beim Schwimmen an dem See an der Edelstetter Straße in Thannhausen gewesen. Die Badestelle gehört zur Wakeboardanlage Turncable und ist durch einen Steg abgetrennt vom Wasserski-Bereich. Die Polizei berichtet, dass die Frau bewusstlos im Wasser trieb, mehrere Zeugen und Zeuginnen hätten sie schließlich an Land gebracht. Anschließend haben Ersthelfer vor Ort sofort versucht, die Frau zu reanimieren. Die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen wurde gegen 16.30 Uhr zur Unglücksstelle alarmiert.

