Thannhausen

Bagger brechen die Realschule in Thannhausen ab

Plus Abbrucharbeiten an der Christoph-von-Schmid-Realschule verändern das Straßenbild in der Fritz-Kieninger-Straße in Thannhausen. Wie die Schule mit der Situation zurechtkommt.

Von Annegret Döring

Das neue Schuljahr läuft seit zwei Wochen, und in der Christoph-von-Schmid-Realschule in Thannhausen ist man mit 633 Schülerinnen und Schülern hineingestartet. "Das sind etwas weniger als vorher", sagt Rektor Frank Decke. Er musste seine Schüler auf verschiedene Gebäude verteilen, denn in den Sommerferien begannen bereits die Abbrucharbeiten eines Teils des Thannhauser Schulgebäudes. Eine Containerschule als Raumersatz wurde bereits seit geraumer Zeit errichtet, einige Hundert Meter weiter östlich in der Margarete-Ammon-Straße. Dieses Containergebäude wird schulintern "Außenstelle" genannt und dort sind die Jahrgangsstufen sieben, neun und zehn untergebracht mit etwas über 300 Schülern. Da die Klassenzimmer dort etwas kleiner sind, hat Decke dort auch kleinere Klassen zugeteilt.

