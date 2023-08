Thannhausen

17:30 Uhr

Bauausschuss sieht in Thannhauser Schwarzbauten kein Problem

Nicht nur eine Hobby-Pferdehaltung nahe des Augsburger Bergs in Thannhausen wurde schwarz ausgebaut.

Plus Ein ohne Bauantrag vor Jahren gebautes Wohnhaus mit Pferdehaltung in Thannhausen soll nun nachträglich genehmigt werden. Was dahinter steckt.

Von Annegret Döring

Zuerst stand da lange nur eine Hütte in Thannhausen im Hasengrund. Doch mit der Zeit wurde um- und angebaut und heute stehen dort ein Wohnhaus mit Pferdeunterstellplatz, ein Gartenhaus mit Freisitz, ein offener Unterstellplatz mit Mistlege und Kühlraum für Wildfleisch aus der Jagd, sowie eine Holzlege. Jetzt kam heraus: für all das hat es nie einen Bauantrag geschweige denn eine Genehmigung gegeben. Diese Schwarzbauten waren nun Gegenstand der jüngsten Sitzung des Thannhauser Bauausschusses.

Die Verwaltung der Stadt Thannhausen wertet das Stadtgebiet unweit des Augsburger Bergs als Mischgebiet aufgrund der Eigenart der näheren Umgebung, wo sich eine Gaststätte, ein Verwaltungsgebäude und ein Arbeiterwohnheim befinden. Das Wohnhaus passe durchaus in die Art der baulichen Nutzung. Allerdings seien alle möglichen Rechtsauffassungen eingeholt worden zum Thema Pferdehaltung auf dem Grundstück. Jedoch könne der Pferdehaltung demnach nicht zugestimmt werden, führte Stadtbaumeister Stephan Martens-Weh in der Sitzung aus.

