Bayerisches Jugendvergleichsfliegen 2025 - Ziellandungen bei Wind und Wetter

Beim Bayerischen Jugendvergleichsfliegen messen sich junge Segelfliegerinnen und Segelflieger in Theorie und Praxis: präzise Starts, Ziellandungen und Flugmanöver gehören ebenso zum Wettbewerb wie ein Theorietest. Wer überzeugt, qualifiziert sich für den Bundesentscheid. Als Titelverteidiger und Gastgeber richtete der Mittelschwäbische Luftsportverein (MLV) vom 3. bis 5. Oktober das bayerische Landesfinale auf dem Flugplatz Thannhausen aus. 20 Teilnehmende aus 18 Vereinen reisten mit Flugzeugen, Zelten und viel Motivation an. Auch die MLV-Piloten Tim Schmidtlein und Ferdinand Dehling (beide 17) wollten ihren Vorjahressieg verteidigen. Nach den Einweisungsflügen am Freitag, zeigte sich das Wetter am Samstag herausfordernd. Die Wertungsflügen mussten bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 30 km/h und starken Böen gemeistert werden. Diese Bedingungen forderten nicht nur Mensch, sondern auch Material. Ein gerissenes Seil landete im benachbarten Baggersee – zur Überraschung der dortigen Angler. Nachdem Wind und Böen weiter zunahmen, wurde der Wettbewerb am Samstagnachmittag aus Sicherheitsgründen unterbrochen und erst am Sonntag fortgesetzt. Auch Thannhausens 1. Bürgermeister Alois Held ließ sich den Besuch nicht entgehen und zeigte sich beeindruckt vom Können der Jugendlichen. Die Siegerinnen und Sieger: Mit 99 Punkten gewann Letizia Bichler (LSV Aichach) den Wettbewerb – gefolgt von Tim Schmidtlein (MLV, 98 Punkte) und Kjell Kaiser (SFG Werdenfels, 97 Punkte). Alle drei qualifizierten sich für das Bundesjugendvergleichsfliegen. In der Teamwertung siegte der LSV Aichach vor dem MLV und der Fliegervereinigung Schwabach. Damit wird Aichach im Jahr 2026 Gastgeber des bayerischen Vergleichsfliegens sein. Dank geht an alle Teilnehmenden, Helfer sowie Sponsoren wie Ülis Segelflugbedarf, TopMeteo, aerokurier, Sparkasse Schwaben-Bodensee und Metzgerei Leberl – sie machten das Wochenende trotz Wind und Wetter zu einem vollen Erfolg.

