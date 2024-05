Bayerns beste Nachwuchs-Rettungsschwimmer kommen aus Thannhausen

Dank einer überragenden Teamleistung kann die Wasserwacht Thannhausen einen großen Erfolg feiern. Welche Höhepunkte es beim Wettkampf in Oberfranken gab.

Es ist ein riesiger Erfolg für die Stufe III der Wasserwacht Thannhausen: Mit überragender Teamleistung ist es nach langer Zeit wieder gelungen, den begehrten Titel „Bayerischer Meister im Rettungsschwimmen“ wieder nach Thannhausen zu holen. Neben diesen grandiosen Sieg punkteten auch die Jüngsten der Stufe I und erreichten einen hervorragenden 7. Platz in Bayern, berichtet die Wasserwacht Thannhausen in ihrer aktuellen Mitteilung.

Vor kurzem reisten die beiden Gruppen aus Thannhausen ins oberfränkische Berg bei Neumarkt, um als Schwäbische Meister den Bezirk Schwaben beim Landeswettbewerb zu vertreten. Bei Ankunft hieß es erst mal Feldbetten aufbauen und sich auf die nächsten Tage in Ruhe noch einmal vorzubereiten.

Auch das Wasserwachtswissen wird getestet

Am nächsten Morgen ging es dann mit dem Wettbewerb los. Zunächst sollte es an den theoretischen Teil gehen. Hierfür gab es wie bereits auf der Schwäbischen Meisterschaft mehrere Wettbewerbsparcours, in denen Wasserwachtswissen vorgeführt werden musste oder auch verschiedene Erste-Hilfe Notsituationen gelöst wurden. Da das diesjährige Thema sich um die heimischen Gartenvögel drehte, war es auch hier wichtig, in einem Fragequiz über Vogel- und Naturschutz mit dem gelernten Wissen so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Damit der Spaß nicht zu kurz kam, wurden durch die Bereitschaft vor Ort auch Spiele angeboten. Das Gestalten von Werbeplakaten für die Wasserwacht oder das Zuordnen von Erste-Hilfe-Material standen hier im Fokus.

Mit einem gemischten Gefühl wechselten die Jugendlichen von der Theorie in das nahgelegene Hallenbad, um ihre schwimmerischen Leistungen darzulegen. Trotz der sehr starken Konkurrenz aus dem gesamten Freistaat ließen sich die Thannhauser nicht beirren und konzentrierten sich in einem aufregenden Kopf-an Kopfrennen umso mehr auf eine fehlerfreie Durchführung aller sechs eingeübten Schwimmstaffeln. Diese beinhalteten neben allen Schwimmarten in Kombination mit verschiedenen Rettungsmitteln auch das Schwimmen in Kleidung und das Transportschwimmen.

Nach diesem durchgeplanten Wettbewerbstag veranstaltete die Wasserwacht Berg eine große Wasserdisco mit leckeren selbstgemachten Cocktails und Aqua-Kletterinsel, welche bei allen Teilnehmern auf reichlich Begeisterung stieß. Gleichwohl merkte der ein oder andere dann doch im späteren Abendverlauf wie anstrengend der Tag war und alle vielen erschöpft in ihren Schlafsack, voller Aufregung und Ungewissheit, wie das Ergebnis denn sein würde.

Bei der Siegerehrung gibt es eine Überraschung

Als dann am dritten Wettbewerbstag endlich die Siegerehrung stattfand, war die Überraschung dementsprechend groß: Die zwei Teams setzen mit einem hervorragenden 7. Platz in der Stufe I und dem überragenden 1. Platz der Stufe III die Erfolgssträhne der Wasserwacht Thannhausen fort.

Mannschaft Stufe I: Julia Schindlbeck, Kaja Schmid, Leon Spengler, Mia Waigel, Johanna Wagner. Betreuer und Ausbilder: Jasmin Geßler, Dominik Kanzler. Mannschaft Stufe III: Laura Fischer, Simon Fischer, Lena Kramer, Gabriel Lachenmayer, Hannah Lober, Leo Rothermel. Betreuer und Ausbilder: Manuel Beinhauer, Dominik Harder. (AZ)