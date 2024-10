Bei Kollision entsteht ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro

Am Dienstagabend befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Thannhauser Wiesenthalstraße in westliche Richtung und wollte die Riedhofstraße geradeaus überqueren. Dabei missachtete er laut Polizei die Vorfahrt eines von Süden kommenden Pkw und prallte mit diesem zusammen. Durch den Aufprall wurde der Pkw des Unfallverursachers auf die Gegenspur geschleudert und prallte dort mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall keiner der Fahrzeugführer, an den Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro, berichtet die Polizeiinspektion Krumbach abschließend. (AZ)

