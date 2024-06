Beim Anfahren Mofa übersehen

Zwischen einem Auto und einem Mofafahrer ist es am Freitagabend zu einem Unfall in Thannhausen gekommen. Der Jugendliche wurde dabei verletzt.

Am Freitagabend wollte ein 48-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Wagen in der Bahnhofstraße in Thannhausen vom Fahrbahnrand in den Verkehr einfahren. Dabei übersah er jedoch laut Polizei einen vorbeifahrenden 15-jährigen Mofafahrer und touchierte diesen. Dadurch stürzte der Jugendliche. Der 15-Jährige wurde dadurch leicht verletzt und ins Krankenhaus Krumbach gebracht. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2000 Euro. (AZ)