Beim Ausparken kracht es in Thannhausen

Als ein 27-Jähriger rückwärts ausparkt, übersieht er ein anderes Fahrzeug.

Am Dienstag gegen 19.50 Uhr kam es in der Postgasse in Thannhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 27-jähriger Autofahrer wollte rückwärts aus einer Parktasche ausparken, übersah dabei jedoch das von rechts kommende Fahrzeug einer 57-Jährigen. So kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei keine Person verletzt wurde, wie die Polizei mitteilte. Der 27-Jährige wurde von den Beamten der Polizei Krumbach verwarnt. Beim Unfall entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. (AZ)