Betrug im Internet: 46-Jähriger fällt beim Einkauf herein

Ein 46-Jähriger aus Thannhausen ist offenbar im Internet auf Betrüger hereingefallen. Der Mann erstattete am Samstag Anzeige bei der Polizeiinspektion Krumbach. Nach Polizeiangaben wollte der Mann auf der Internetplattform Kleinanzeigen eine Erweiterungsbatterie für sein Balkonkraftwerk erwerben. Hierzu überwies er bereits am Donnerstag mittels PayPal, jedoch ohne Käuferschutz, etwas über 500 Euro an den vermeintlichen Verkäufer. Aufgrund einer Mitteilung der Internetplattform muss davon ausgegangen werden, dass der Zugang des angeblichen Verkäufers gehackt und daraufhin zum Zwecke des Betrugs missbraucht wurde, berichtet die Polizei Krumbach. (AZ)

