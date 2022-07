Betrunkener Radfahrer verletzt sich bei Sturz in Thannhausen

Der Mann war abends in Thannhausen unterwegs. Als er mit seinem Fahrrad stürzte, verletzte er sich so schwer, dass er ins Krankenhaus musste. Warum er außerdem angezeigt wird.

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 17.45 Uhr in Thannhausen. Ein 49-jähriger Fahrradfahrer war auf der Ursberger Straße stadteinwärts unterwegs und kam dort laut Polizei allein beteiligt zu Fall. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz leicht und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus zur Behandlung eingeliefert werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann offenbar unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Daher musste gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und eine Blutprobe entnommen werden. Ein Sachschaden ist nicht entstanden, erklärt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)