Biogasanlage bei Thannhausen muss noch bürokratische Hürden nehmen

Plus Bei einer Bauausschusssitzung in Thannhausen wurde das Projekt eines landwirtschaftlichen Betriebes vorgestellt. Warum die Stadt dem Projekt noch nicht zustimmen kann.

Eine Biogasanlage, die auf der Gemarkung Burg zwischen Nettershausen und Thannhausen gebaut werden soll, war Gegenstand der Diskussion in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses Thannhausen. Eine Biogasanlage gibt es bereits im Bereich der Stadt Thannhausen. Für diese war damals ein Bauleitplanverfahren erforderlich, da sie nicht im Rahmen landwirtschaftlicher Privilegierung entstanden ist. Beim nun beantragten Neubau handelte es sich um einen Antrag im Zusammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb. Stadtbauamtsleiter Stephan Martens-Weh stellte das Vorhaben im Gremium vor.