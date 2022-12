Blechschaden in Thannhausen: Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigt die vordere Stoßstange eines VWs in der Poststraße. Der entstandene Schaden beträgt rund 800 Euro.

In der Zeit von Montag, 26. Dezember, 18. Uhr, bis Dienstag, 27. Dezember, 13.40 Uhr, wurde in der Postgasse in Thannhausen ein vor einem Anwesen geparkter schwarzer VW von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Schaden an der Frontstoßstange des VWs sei vermutlich beim Ein- oder Ausparken des bislang unbekannten Fahrzeugs entstanden, teilte die Polizei mit. Der Schaden am VW wurde mit rund 800 Euro angegeben. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 melden. (AZ)