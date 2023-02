Bremse mit Gaspedal verwechselt: Unfall in Thannhausen

Weil sie die Pedale verwechselt hat, fährt eine Frau in Thannhausen mit dem Auto gegen die Eingangstüre der Apotheke.

Am Dienstag gegen 17.20 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 7500 Euro. Eine 64-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in nördlicher Fahrtrichtung. Sie wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Dabei bemerkte die 64-Jährige, dass sie den Einschlagpunkt falsch gesetzt hatte, und wollte ihren Pkw abbremsen. Sie habe jedoch das Gas- mit dem Bremspedal verwechselt und sei dadurch gegen die Eingangstüre einer Apotheke gefahren, heißt es in den Angaben der Polizei. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)