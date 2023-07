Brenninger, von Schmid, Bauberger: Thannhausen pflegt sein künstlerisches Erbe

Von Dr. Heinrich Lindenmayr - vor 3 Min. Artikel anhören Shape

Vor 70 Jahren wurde Thannhausen zur Stadt: Was heute geschieht, um das Andenken an Kulturschaffende wie Georg Brenninger, Christoph von Schmid und Wilhelm Bauberger lebendig zu halten.

Zu dem, was eine Stadt lebens- und liebenswert macht für ihre Bürger, zählt zweifelsohne die Kultur. Gemeint ist damit sowohl das kulturelle Erbe als auch das aktuelle kulturelle Leben in der Stadt. Viele Städte geben beträchtliche Geldsummen aus für Museen und Veranstaltungshallen oder die Kunst im öffentlichen Raum. Viele Städte unterhalten ein Kulturamt, das die Kunst- und Kulturschaffenden unterstützt, Termine für kulturelle Veranstaltungen initiiert, Räume bereitstellt, die Termine koordiniert und publiziert.

Wäre ein nicht vorinformierter Tourist in Thannhausen unterwegs mit wachsamem Auge für die Kunst im öffentlichen Raum, ihm würde das Denkmal des lesenden Christoph von Schmid auffallen. Und er würde eines oder mehrere Werke des bedeutenden Bildhauers Georg Brenninger entdecken, zumindest den Großen Felsenbrunnen vor dem Rathaus. Thannhausen hat das Glück, eine stattliche Anzahl von Brenninger-Skulpturen zu besitzen, wohingegen in Weltstädten wie München, Zürich, New York, São Paulo, Lima und Caracas meist nur eine Arbeit des Künstlers steht. Georg Brenninger war mit Margarete Ammon, der Enkelin des Gründers der Fleischwerke Zimmermann, verheiratet gewesen. Kommerzienrat Edmund Zimmermann, sein Schwiegersohn Fritz Kieninger und Margarete Ammon förderten das künstlerische Wirken von Georg Brenninger, Margarete Ammon kümmerte sich um den Nachlass. Diesen drei Persönlichkeiten, alle wurden sie Ehrenbürger, verdankt Thannhausen seine Brenninger-Kunstwerke. 2009 gab die Stadt einen Kunstwegführer heraus, der eine Route vorschlägt, um alle Werke zu besichtigen und sich über ihre Entstehung und Bedeutung zu informieren.

