Bunter Melodienstrauß: Frühlingskonzert des Veeh-Harfen-Ensembles Burtenbach

Kürzlich fand im gut gefüllten Thannhauser Pfarrheim ein mitreißendes Konzert des Veeh-Harfen-Ensembles Burtenbach unter der Leitung von Herta Schlittenbauer statt. 20 Musikererinnen und Musiker präsentierten einen bunten Melodienstrauß, der das Publikum auf den Frühling einstimmte. Die Darbietung umfasste eine Vielzahl bekannter Musikstücke, darunter „Gabriellas Sang“, “The Sound of Silence“ und das bewegende “The Rose". Bei einigen Melodien wurden die sanften Klänge der Veeh-Harfen von Felix Schlittenbauer mit seiner Klarinette gekonnt unterstützt. Gern sind die Gäste auch der Einladung gefolgt, mitzusingen. Manche Zuhörer: innen wurden dadurch an ihre Schulzeit erinnert, in der sie das Lied gelernt hatten. Die Atmosphäre im Saal war von Freude und Begeisterung geprägt, und die Zuhörer belohnten die Musikerinnen und Musiker mit herzlichem Applaus. Das Ensemble zeigte nicht nur sein musikalisches Können, sondern auch die Leidenschaft für das gemeinsame Musizieren, was die Veranstaltung zu einem unvergesslichen Erlebnis machte. (AZ)

