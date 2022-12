Candlelight-Schwimmen in Thannhausen wird zum besonderen Erlebnis

Im Thannhausen konnten die Badbesucherinnen und -besucher jetzt ein Schwimmen im Kerzenschein genießen. Eine Neuauflage scheint denkbar.

Schwimmen im Kerzenschein - diese Vorstellung hat schon ihren besonderen Reiz. Im Thannhauser Hallenbad war dies vor Kurzem beim Candlelight-Schwimmen möglich. Für eine stimmungsvolle Kulisse sorgten die beiden Schwimmmeister Jahn Lübkemann und Manuel Klimkeit. Insgesamt rund 60 Besucherinnen und Besucher genossen bei weihnachtlichen Melodien einen besonderen Abend. Angesichts dieses Erfolgs ist es denkbar, dass es für das Candlelight-Schwimmen im neuen Jahr eine Neuauflage gibt - möglicherweise zum Valentinstag.

In Krumbach ist das Hallenbad im Sportzentrum bekanntlich geschlossen. Und es spricht einiges dafür, dass es bis zum geplanten Neubau des Sportzentrums nicht wieder öffnen wird. Das Hallenbad des Landkreises im Krumbacher Simpert-Kraemer-Gymnasium ist an den Sonntagen, von 9 bis 11 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Im Gegensatz zur 16-Meter-Bahn dieses Bades verfügt das Thannhauser Hallenbad über ein 25-Meter-Becken. Nicht wenige Krumbacherinnen und Krumbacher sind inzwischen regelmäßig in Thannhausen zu Gast.

Das Thannhauser Hallenbad ist für die Region wichtig

Da auch das Gartenhallenbad in Leipheim aktuell erneuert wird, hat das Hallenbad in Thannhausen für die ganze Region aktuell eine besondere Bedeutung. Manuel Klimkeit, normalerweise Schwimmmeister in Krumbach, ist aktuell in Thannhausen tätig. Jahn Lübkemann ist seit Sommer 2022 Fachkraft für Bäderbetriebe in Thannhausen.

