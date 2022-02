In Thannhausen kümmern sich Ehrenamtliche um die Corona-Teststation

Plus Wie rund 50 Helfer dafür sorgen, dass es auch im Mindeltal jeden Tag ein Corona-Testangebot gibt. Wasserwacht und BRK-Bereitschaft arbeiten dafür eng zusammen.

Die Omikron-Welle der Corona-Pandemie rollt. Viele wollen oder müssen sich testen lassen, ob das Coronavirus sie erwischt hat. Sie wollen wissen, ob sie noch Kitas, Altenheime, gefährdete Verwandte oder ganz einfach ihre Arbeitsstelle besuchen können, ohne eine Gefahr für andere zu sein. Denn unwissentlich ohne Symptome das Virus verbreiten, das wollen sie nicht. Im Mindeltal war das Angebot für solche Tests rar. Anfang Dezember mussten Menschen aus Thannhausen zum Beispiel nach Krumbach oder nach Burgau fahren, um einen Corona-Test bei einer offiziellen Teststelle zu machen.