Damit Heimat eine Zukunft hat in Thannhausen

Bei der Mitgliederversammlung des Heimatvereins Thannhausen gibt es einen Rückblick und eine Vorschau auf ein anstehendes Bauprojekt.

Der Heimatverein Thannhausen blickt im gut besuchten Tuchmacherhaus/Heimatmuseum mit seinem Vorsitzenden Manfred Göttner auf erfolgreiche und ereignisreiche Jahre 2019, 2020 und 2021 zurück. Nach wie vor stand im Fokus das anvisierte Projekt ein ausreichender An- oder Erweiterungsbau am Standort Tuchmacherhaus in der Edmund-Zimmermann-Straße 16.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder des Heimatvereins wurden die markantesten Punkte des Protokolls des Jahres 2018 herausgegriffen. Sodann konnte der Vorsitzende Göttner für die Jahre 2019 bis 2021 von einer Menge an Aktivitäten berichten – genannt seien nur die wichtigsten Ereignisse in den Vereinsjahren. 2019: Buchpräsentation „Judengasse“ von Pfarrer Karl-B. Thoma, Eröffnung der Ausstellung „125 Jahre Bahnlinie Thannhausen-Dinkelscherben und Eröffnung der Krippenausstellung in der Stadionkapelle. 2020: Fast Stillstand gab es in der langen Pandemiezeit, alle geplanten Ausstellungen und Veranstaltungen mussten verschoben werden. 2021: Ab September mit dem Tag des offenen Denkmals und einer gelungenen Pflanzaktion im Museumsgarten mit der Sparkasse Günzburg-Krumbach, einer neu erstellten Zaunanlage und Vereinsfesten örtlicher Vereine im Museum nahm die Arbeit wieder Fahrt auf. 37 Jahre nach Vereinsgründung konnte der Heimatverein die bisherige Vereinsarbeit zum Wohle der Stadt und seiner Bürger trotzt mehrfacher Probleme mit einem aktiven Vorstandsteam erfolgreich fortführen.

Ziel des Heimatvereins Thannhausen ist ein Gesamtmuseumskonzept

Das wichtigste und große Ziel bleibt ein Gesamtmuseumskonzept auf dem Grundstück der Stadt Thannhausen. Wie wichtig die An- und Umbauten des Heimatmuseums und der Neubau eines Depotgebäudes für den Verein sind, zeigte Göttner anhand eines Beispiels auf: 2018 hat der Heimatverein von dem verstorbenen Apotheker Dr. Claus Gernet aus dessen Nachlass das historisch wertvolle Biedermeierzimmer von Arzt und Schriftsteller Dr. Wilhelm Bauberger erhalten. Mit Einverständnis der Stadt werden die Möbel in den nächsten Tagen vom Alten Rathaus ins Dachgeschoss des Historischen Rathauses umgelagert. Gleiches muss mit den im E-Werk eingelagerten Gegenständen geschehen, da kurzfristig hier Umbaumaßnahmen erfolgen. So ist es unabdingbar, einen An- und Umbau am Tuchmacherhaus zu errichten. Inzwischen hat der Heimatverein einem Architekturbüro einen Planungsauftrag erteilt. Inzwischen liegen zwei Planentwürfe vor. Bauabschnitt I: Archivgebäude mit Gündach, 250 Quadratmeter Gesamtfläche. Bauabschnitt II: Erdgeschoss mit Vortragssaal für circa 80 Plätze, Obergeschoss mit Ausstellungssaal. Um Bauabschnitt II angehen zu können, muss der Abschnitt I Depotgebäude fertiggestellt sein, damit alle Exponate umgelagert werden können.

Göttner appellierte, dass sich wieder mehr Bürgerinnen und Bürger für das Ehrenamt und hier nicht nur im Heimatverein engagieren müssen, um jahrelange Vereinsarbeit auch für die Zukunft zu sichern. Neu gewählt wurden: Vorsitzender Manfred Göttner, stellvertretende Vorsitzende Petra Müller, Schatzmeister Martina Höfle (kommisarisch bis zur nächsten Versammlung), Schriftführerin Doris Schuhbaur-Schoblocher und die Beisitzer Karl Hartmann, Martina Höfle, Cornelius Holzbock, Daniel Kohler und Inge Sailer. Bestätigung der Kassenprüfer: Adolf Kastner und Franz Wittich (AZ)