Dank an ehrenamtliche Helfer der Senioren-Smartphone-Sprechstunde der AWO Thannhausen

Jeden letzten Mittwoch im Monat haben Seniorinnen und Senioren aus Thannhausen und Umkreis die Möglichkeit kostenlos Unterstützung in Sachen Smartphone, Tablet und Co. zu erhalten. In der Familieninsel in Thannhausen treffen die Senioren auf ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die bei Kaffee und Kuchen in lockerer Atmosphäre alltägliche Probleme lösen. Ohne Voranmeldung kann jeder von 14 bis 16 Uhr unverbindlich vorbeikommen. Die AWO Thannhausen freute sich dieses Jahr über steigende Teilnehmerzahlen. Die AWO Thannhausen sucht deshalb nach weiteren Helferinnen und Helfern. Hierbei steht das Interesse an Smartphones, Tablets und Co. im Vordergrund. Es ist kein Sonderwissen zu diesen Themen erforderlich. Angesprochen sind Interessierte jeden Alters, die ihr Wissen gerne weitergeben möchten. Interessenten als Helfer melden sich bei Susanne Götzinger (0176/95829708). (AZ)

