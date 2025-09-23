Dankmesse zum 85. Geburtstag des Pfarrers Karl Borromäus Thoma

Am Sonntag, den 14.09.2025, fand anlässlich des 85. Geburtstages des Ruhestandsgeistlichen Pfarrer Karl B. Thoma in Thannhausen eine feierliche Dankmesse mit Kirchenchor statt. Der Jubilar wollte Gott danken für seine Berufung und für die Gnade, so viele Jahre im priesterlichen Dienst wirken zu dürfen. Für Pfarrer Florian Bach war es ebenfalls eine große Freude, mit dem Jubilar, der seinen Lebensabend in Thannhausen verbringt, die Festmesse zu feiern, da Pfarrer Thoma ihm mittlerweile ein guter Freund geworden ist und ihn in vielerlei Hinsicht tatkräftig unterstützt. In seiner Predigt dankte Pfarrer Thoma vor allem Gott, aber auch seinen Eltern, Verwandten, Pfarrer Bach und allen Mitarbeitern. Der Jubilar gab auch Einblicke in sein Leben: Er wurde vor 85 Jahren in Thannhausen geboren und in der Stadtpfarrkirche getauft, sein Vater war damals im Krieg. Er konnte sich daran erinnern, wie in seiner frühen Kindheit bei Fliegeralarm die Mutter die Kinder getröstet und sie mit Weihwasser gesegnet hat. 1946 war Schulanfang. Es gab viele Kinder, ca. 50 in einer Klasse, aber wenig Lehrer und am Anfang auch kein Papier. Am Ende der Predigt machte der Zelebrant deutlich, wie wichtig es ist, das Herz für Jesus zu öffnen, damit wir ihm nahe sein können und damit wir auch verstehen, zu welcher Größe wir berufen sind, weil Jesus selbst unser Herr und Heiland ist.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Barbara Müller überreicht dem Jubilar einen Geschenkkorb. Foto: Christine Polleichtner-Hornung

Am Schluss des Gottesdienstes bedankte sich auch die Pastoralratsvorsitzende Carina Held für den wertvollen Dienst des Jubilars in der Pfarreiengemeinschaft. Sein derzeitiges Wirken sei ein großes Geschenk. Ohne ihn wären die vielen Gottesdienste nicht möglich. Pfarrer Florian Bach dankte Pfarrer Thoma nochmals für seine mitbrüderliche Liebe, Loyalität und Authentizität: Man spüre, dass der Jubilar ganz und gar Priester ist, mit jeder Phase seines Daseins. Er verkünde die Botschaft Jesu mit großer Kraft und Freude. Gott möge ihm alles vergelten, Jesus solle dem Jubilar nahe sein, jede Sekunde seines Lebens.

