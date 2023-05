70 Jahre Stadt: Was macht Thannhausen aus?

Plus Die Stadt Thannhausen feiert ihren 70. Geburtstag mit einem Festakt im Historischen Rathaus – und stellt sich die Frage, was die Mindelstadt eigentlich auszeichnet.

"Stadt zu werden ist nicht schwer, Stadt zu sein dagegen sehr", leitete Festredner Heinrich Lindenmayr frei nach Wilhelm Busch seine Festrede nach der Begrüßung durch Bürgermeister Alois Held ein. Sie beschäftigte sich mit der Identitätsfindung einer Stadt, genauer gesagt der Stadt Thannhausen. Auf den Tag genau 70 Jahre, nachdem der damalige Bürgermeister Wilhelm Donderer die Urkunde zur Stadterhebung in einer Stadtratssitzung feierlich verlesen hatte, hatte der heutige Bürgermeister Alois Held in den Festsaal des Historischen Rathauses eingeladen, um den 70. Geburtstag der Stadterhebung zu feiern.

Lindenmayr erinnerte an die zwei Anläufe, die es brauchte, dass Thannhausen von der Marktgemeinde zur Stadt werden konnte. 1953 hat es dann schließlich geklappt – lange nach Krumbach, das 1895 den Antrag gestellt hatte Stadt zu werden oder Ichenhausen, das 1913 folgte. Im nördlichen heutigen Landkreis Günzburg hatte es mit Burgau, Günzburg und Leipheim bereits im 14. Jahrhundert drei Städte gegeben.