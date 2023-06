Das Naturfreibad in Thannhausen bleibt im Sommer geschlossen

Personalnot und umfangreiche technische Anforderungen lassen eine Öffnung des Thannhauser Naturfreibades im Sommer nicht zu.

"Nach intensiver Prüfung muss ich bedauerlicherweise mitteilen, dass das Naturfreibad in Thannhausen heuer nicht geöffnet werden kann", teilt Thannhausens Bürgermeister Alois Held in einer Pressemeldung mit. "Die Anlage ist grundsätzlich wunderschön und langsam würden auch die Wassertemperaturen ein Baden im See auch möglich machen", fährt er fort.

Aufgrund der knappen Personalsituation gepaart mit gleichzeitig umfangreichen rechtlichen und technischen Anforderungen, die man als öffentliches Freibad einzuhalten habe, musste leider diese Entscheidung so getroffen werden. Auch ein teilweises Öffnen, beispielsweise nur an einzelnen Wochentagen, sei geprüft worden. Allerdings sei auch das nicht möglich. "Ich bitte um Verständnis für diese Situation und man kann sicher sein, dass diese Entscheidung nicht leicht fällt", teilt er weiter mit. Er verweist auf die umliegenden Freibäder und die zahlreichen Naturseen, die nach wie vor zum Schwimmen einladen. (AZ)