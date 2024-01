Thannhausen

12:00 Uhr

Das Parken am Kindergarten in Thannhausen wird neu geregelt

Plus Drei Kindergärten gibt es in der Stadt Thannhausen. Probleme mit der Parksituation am Kindergarten Arche Noah erforderten jetzt Handlungsbedarf.

Von Annegret Döring

Die Parksituation am evangelischen Kindergarten "Arche Noah" in der Sudetenlandstraße beschäftigte den Bauausschuss der Stadt Thannhausen in seiner jüngsten Sitzung. Klar ist, dass Eltern, die ihre Kinder zum Kindergarten bringen und von dort abholen wollen, dort auch halten dürfen sollen. Doch gibt es dort Probleme für den Winterdienst.

Morgens kam der Winterdienst nicht durch in Thannhausen

So habe sich eingebürgert, dass in der Sudetenlandstraße entlang des Kindergartens vor allem über Nach geparkt werde. Der Bauhof der Stadt, der für das Schneeräumen und Streuen entlang des Grundstücks des Kindergartens zuständig ist, hatte dann Probleme, den Gehweg mit dem kleinen Räumfahrzeug zu befahren. Da man die parkenden Autos nicht beschädigen wolle, sei die Räum- und Streupflicht nur mit erheblichem Mehraufwand per Hand erledigt worden, was nicht zumutbar sei. Darum wurde bereits in Absprache mit der Polizei für die Wintermonate während der Nacht zwischen 18 und 7 Uhr morgens ein eingeschränktes Halteverbot erlassen. So kann der Winterdienst seiner Pflicht besser nachkommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

