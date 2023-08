Thannhausen

vor 33 Min.

Das Postcafé hat in Thannhausen nach Jahren der Schließung wieder eröffnet

Nach rund sechs Jahren wurde das Postcafé in Thannhausen am 10. Juli mit einer Neueröffnung aus dem Dornröschenschlaf geweckt.

Plus Vom Frühstück bis zum "After-Work-Feeling" bietet das Postafé in Thannhausen vielfältige kulinarische Angebote in der Postgasse. Was es alles gibt.

Tobias Klein und Christian Ludl heißen die beiden neuen Betreiber des Postcafés in Thannhausen. Zusammen mit der Geschäftsführerin Selina Gutmann aus Krumbach haben sie die Gastronomie im Herzen Thannhausens, die lange verwaist war, am 10. Juli wieder neu eröffnet. Noch ganz frisch ist die Neueröffnung, wie es ein Banner am Treppenaufgang zu dem gelben pavillonartigen Gebäude im Herzen Thannhausens verkündet.

Mit dem Angebot treffen die Betreiber einen Nerv in Thannhausen. Für viele Menschen war das Postcafé immer ein beliebter Treffpunkt für Begegnung und Genuss und schon kurz nach der Eröffnung bevölkern sie diesen Ort wieder rege. Das freut auch Selina Gutmann, die nicht immer im Gastraum präsent sein wird, die sich jedoch im Hintergrund um Personalfragen, Organisation und einen Eventkalender kümmern wird. Momentan ist sie noch viel im Café anwesend: "Die Tage sind lang, aber es macht einen 'Sauspaß'", sagt sie begeistert. Seit sie 17 Jahre alt ist, hat sie in der Gastronomie gejobbt und für die 26-Jährige gebürtige Aletshauserin ist es eine Leidenschaft. Sie hat Betriebswirtschaftslehre studiert und mit dem Einstieg in das Café konnte sie die Liebe zur Gastro und ihre Ausbildung nun verbinden. "Für mich war es immer schon ein Traum, einen eigenen Gastrobetrieb zu haben", sagt sie. Sie kannte Tobias Klein gut und mit der Geschäftspartnerschaft mit ihm und Christian Ludl ergab sich nun die Chance, den Traum zu verwirklichen.

