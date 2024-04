Thannhausen

Das Restaurant Peperosso ist jetzt im Zentrum von Thannhausen

Plus Mit attraktiv gestalteten Räumen und der Außenbewirtung auf dem Dr. Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz will die Betreiberfamilie Pizzata neue Akzente in Thannhausen setzen.

Von Heinrich Lindenmayr

„Die Leute kennen uns, unsere Küche, unsere Weine, unsere Gastfreundschaft. Wir haben uns in Thannhausen und Umgebung einen Ruf erworben.“ Es klingt selbstbewusst und optimistisch, was Lina Pizzata zur Neueröffnung des Restaurants Peperosso erklärt. Seit 2015 gibt es das von der Familie Pizzata geführte Restaurant Peperosso in Thannhausen, das nun vom Hasengrund an die Bahnhofstraße 12 umgezogen ist.

Es bleibe praktisch alles gleich für ihre Kunden, meint Lina Pizzata, die Speisen und Getränke sowie die Möglichkeit, Pizzen und die anderen Gerichte telefonisch zu bestellen und abzuholen. Nur die Örtlichkeit von „Peperosso“ ist nun eine ganz andere. Es handelt sich um die Räume des Cafes „Mille Voglie“.

