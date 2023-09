Das Stadlerstift: Vom Armenhaus zur modernen Pflegeeinrichtung

Von Dr. Heinrich Lindenmayr - 18:00 Uhr Artikel anhören Shape

Das Stadlerstift in Thannhausen blickt auf 150 Jahre wechselvolle Geschichte zurück. Wie es zur Gründung kam und wer der Stifter war. Jetzt gibt es einen Tag der offenen Tür.

Vier Seniorenheime unterhält der Landkreis Günzburg. Zu ihnen zählt das Stadlerstift in Thannhausen. Heuer, im Jahr des 150-jährigen Jubiläums, wird der alte Name wieder stärker ins Bewusstsein gerückt: „Franz Xaver’sche Armen- und Krankenstiftung“. Franz Xaver Stadler war einer der bedeutendsten Wohltäter in Schwaben. Mindestens dreimal stellte er große Summen für soziale Zwecke zur Verfügung. Im Jahr 1850 rief er die Armen-Getreidestiftung für die Stadt Augsburg ins Leben, 1862 schenkte er dem Orden der Barmherzigen Schwestern zur Bestandssicherung ein Haus in Augsburg. Im selben Jahr plante er ein Armen- und Krankenhaus für seine Heimatstadt Thannhausen. Dort war er 1789 als achtes Kind eines Schusters geboren worden.

Ein großer Stifter und Wohltäter zu werden, das wurde ihm nicht in die Wiege gelegt. Vermutlich hatte er Anton Höfer und Christoph von Schmid als Lehrer. Das mag eine Rolle gespielt haben für den Werdegang von Franz Xaver Stadler, denn er erlernte keinen Handwerksberuf, sondern wurde Pädagoge. Ab 1811 unterrichtete er als Knabenlehrer in Augsburg. Weil er sich den Anforderungen des Lehrerberufs nicht länger gewachsen fühlte, bat er 1823 um seine Entlassung und begann eine Kaufmannslehre im Handelshaus Keck. Schon zwei Jahre später heiratete er in die Firma ein. 1839 stieg er zum Firmenchef auf, war zudem kommunalpolitisch tätig und brachte es zu großem Ansehen und Vermögen in Augsburg. 13 Kinder zeugte Franz Xaver Stadler, wovon acht früh starben. Er hätte sein Vermögen unter den Seinen aufteilen können, doch waren ihm die christlich motivierte Sorge um das Gemeinwohl und die Hilfe für die sozial Schwachen eine Herzensangelegenheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .