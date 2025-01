Das Thannhauser Familienzentrum Come In hat eine neue Ansprechpartnerin

Wer Rat bei Familienangelegenheiten benötigt oder an Familienveranstaltungen teilnehmen möchte, kann sich mit seinem Anliegen an das Familienzentrum Come In wenden. Seit Januar ist Saskia Kastner für den Stützpunkt in Thannhausen zuständig. Die 32-Jährige übernimmt damit vorübergehend den Posten von Judith Högel, die seit Juli 2022 Leiterin ist. Denn die Sozialpädagogin macht wegen Zuwachs in der Familie derzeit eine Familienpause.

