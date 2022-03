Thannhausen

Deichtore, Pumptrack, Fotovoltaik: Was die Thannhauser beschäftigt

Plus Bei den Bürgerversammlungen in Burg und Thannhausen erzählt Bürgermeister Alois Held, was er in Zukunft vorhat. Die Bürgerinnen und Bürger haben konkrete Anregungen.

Von Heinrich Lindenmayr

Aus drei Jahren kommunalen Geschehens hatte Bürgermeister Alois Held bei den Bürgerversammlungen in Thannhausen und im Ortsteil Burg zu berichten. In den Jahren 2020 und 2021 hatte der vom Gesetzgeber vorgesehene jährliche Austausch zwischen den Bürgern und den Kommunalpolitikern coronabedingt nicht stattgefunden. Entsprechend umfangreich waren die Ausführungen des Rathauschefs. In Burg referierte er 135 Minuten, in Thannhausen 90 Minuten. Die außergewöhnliche Materialfülle war aber nicht nur der Länge des Berichtszeitraums geschuldet.

